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Востоковед отметил важность визита на ВЭФ политиков из Китая и Малайзии

Востоковед Вавилов: прозападные политики устремились в Россию

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Александр Вильф/РИА Новости

Востоковед, китаист Николай Вавилов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал визит заместителя председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэна и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима на Восточный экономический форум (ВЭФ).

Эксперт отметил, что визит Чжэна в Россию является знаковым событием, поскольку он является фигурой прозападного истеблишмента в Китае. Таковым является и Ибрагим, обратил внимание политолог.

«Вдруг они устремились в Россию. <...> О чем это говорит? Очевидно, что операция на Украине уже где-то на стадии завершения. И на Востоке уже поняли, что такие встречи ничем особо им не грозят. Второе: Запад определенно слаб. То есть Анвар Ибрагим прилетел к нам — и что? Чего ему уже бояться», — сказал Вавилов.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

В этом году вместе с российским лидером Владимиром Путиным в пленарном заседании участвуют премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя КНР Хань Чжэн. Днем ранее президент РФ провел встречи с обоими гостями форума во Владивостоке.

Ранее россияне рассказали о своем отношении к Восточному экономическому форуму.

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