МИД Израиля рассказал о состоянии дипломатов после стрельбы в Мюнхене

Сотрудники консульства Израиля в Мюнхене не пострадали во время стрельбы. Об этом сообщает израильская радиостанция Kan со ссылкой на заявление МИД страны, передает ТАСС.

Консульство было закрыто в связи с траурной церемонией, посвященной годовщине теракта на летней Олимпиаде в Мюнхене 1972 года.

До этого стало известно, что полицейские ранили человека, стрелявшего возле генконсульства Израиля.

Журналисты сообщили, что мужчина открыл огонь по посту полиции из длинноствольного оружия, из-за чего полиция ранила его ответным огнем. Мужчину, вероятно, ликвидировали на месте, написали в издании.

В полиции добавили, что они увеличили свое присутствие в районе Мюнхена «в связи с текущей оперативной ситуацией». Однако пока дальнейших угроз не наблюдается.

В полиции призвали не делиться фотографиями или видео с места инцидента в соцсетях. Вместо этого силовики опубликовали данные портала, куда можно присылать такие кадры.

Ранее Службы безопасности Израиля предотвратили теракты ИГ (организация запрещена в России)* в Иерусалиме.