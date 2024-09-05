Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Создают видимость обновления»: политолог о «министропаде» на Украине

Политолог Безпалько: Зеленский создает видимость обновления власти на Украине

close
РИА «Новости»

Отставка ряда чиновников из правительства Украины связана ни с чем иным, как с желанием создать видимость обновления во власти. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. Он напомнил, что срок полномочий украинского лидера Владимира Зеленского истек еще весной.

«На Украине нет выборов президента — они просто не состоялись в мае. Там утратила легитимность Верховная рада, парламент. Чтобы имитировать какое-то обновление сейчас, часть министров уходят в отставку. Как будто выборы состоялись, как будто сейчас будет новый кабмин, назначаться, избираться, утверждаться, и так далее», — сказал эксперт.

В начале сентября правительство Украины столкнулось с волной отставок знаковых министров. В частности, покинуть свой пост решили Дмитрий Кулеба и Денис Малюська — главы МИД и минюста страны. Эти отставки уже назвали пиар-акцией офиса Владимира Зеленского. При этом провести все увольнения разом через Верховную раду не удалось, что СМИ объясняют сопротивлением внутри правящей партии. С чем связаны перестановки в кабмине Украины и что они могут изменить, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Рады заявила о централизации власти на Украине Зеленским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами