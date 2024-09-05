«Создают видимость обновления»: политолог о «министропаде» на Украине

Отставка ряда чиновников из правительства Украины связана ни с чем иным, как с желанием создать видимость обновления во власти. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. Он напомнил, что срок полномочий украинского лидера Владимира Зеленского истек еще весной.

«На Украине нет выборов президента — они просто не состоялись в мае. Там утратила легитимность Верховная рада, парламент. Чтобы имитировать какое-то обновление сейчас, часть министров уходят в отставку. Как будто выборы состоялись, как будто сейчас будет новый кабмин, назначаться, избираться, утверждаться, и так далее», — сказал эксперт.

В начале сентября правительство Украины столкнулось с волной отставок знаковых министров. В частности, покинуть свой пост решили Дмитрий Кулеба и Денис Малюська — главы МИД и минюста страны. Эти отставки уже назвали пиар-акцией офиса Владимира Зеленского. При этом провести все увольнения разом через Верховную раду не удалось, что СМИ объясняют сопротивлением внутри правящей партии. С чем связаны перестановки в кабмине Украины и что они могут изменить, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Рады заявила о централизации власти на Украине Зеленским.