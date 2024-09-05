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Путин напомнил, что страны глобального Юга составляют более половины мирового ВВП

Путин: на страны глобального Юга приходится более половины мирового ВВП

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Ситуация в мировой экономике меняется, страны глобального Юга — это 50% мирового валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция которого представлена в Telegram-канале Кремля.

По его словам, объем китайской экономики больше, чем у США. Разрыв между ними постоянно увеличивается, добавил президент.

Также глава государства добавил, что экономика России занимает уже четвертое место в мире.

Девятый ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

5 сентября президент России Владимир Путин открыл главное мероприятие форума — пленарное заседание. Глава государства участвует в мероприятиях ВЭФ второй день подряд: накануне он провел встречи с премьером Малайзии, вице-премьером Сербии и зампредседателя КНР, а также открыл новые предприятия на Дальнем Востоке по видеосвязи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

Ранее Путин заявил об ориентации деловых маршрутов на Восток и Юг.

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