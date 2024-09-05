Силы ПВО Белоруссии ночью уничтожили БПЛА, нарушившие границу

Силы противовоздушной обороны Белоруссии ночью 5 сентября уничтожили нарушившие государственную границу беспилотники. Об этом заявил первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО полковник Сергея Фролова, его слова приводятся в Telegram-канале белорусского оборонного ведомства.

«Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами», — подчеркнул он.

По словам Фролова, пересекшие границу БПЛА были уничтожены. По данному факту проводится проверка.

До этого председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в воздушное пространство Белоруссии попал чужой беспилотник.

Он пояснил, что жители белорусского города Гомель сообщили о как минимум двух взрывах и одной сбитой воздушной цели. Он добавил, что объект, судя по предварительной информации, упал за городом.

9 августа беспилотники с территории Украины нарушили границу Белоруссии, что привело к срабатыванию систем противовоздушной обороны, которые сбили дроны. В ответ Белоруссия вызвала временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и выразила протест, потребовав от Киева принять меры для предотвращения подобных инцидентов. Минск также предупредил о возможных ответных мерах для защиты своей территории.

Ранее Лукашенко предупредил об ответе Белоруссии, если на нее «натопырятся».