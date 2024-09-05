Путин: Россия нарастит грузопоток по Северному морскому пути

Россия будет наращивать грузопоток по Северному морскому пути. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция которого представлена в Telegram-канале Кремля.

По его словам, развернут масштабный план развития Северного морского пути. Россия строит ледоколы, развивает спутниковую группировку, береговую инфраструктуру, сеть аварийно-спасательных центров.

«Чтобы «раскатать» новые логистические маршруты, два года назад по Севморпути были запущены каботажные рейсы. Сегодня в этой схеме 14 портов Северо-Запада, Арктики и Дальнего Востока», — сказал он.

Россия готова и может реализовывать транспортные проекты глобального масштаба, «строить быстро, много и качественно», добавил российский лидер.

Девятый ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

5 сентября президент России Владимир Путин открыл главное мероприятие форума — пленарное заседание. Глава государства участвует в мероприятиях ВЭФ второй день подряд: накануне он провел встречи с премьером Малайзии, вице-премьером Сербии и зампредседателя КНР, а также открыл новые предприятия на Дальнем Востоке по видеосвязи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

Ранее Путин заявил о необходимости обеспечить ресурсный суверенитет страны.