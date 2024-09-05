Путин: России нужно сформировать энергетический суверенитет страны

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить ресурсный суверенитет страны, обеспечив надежное снабжение доступным топливом и сырьем. Об этом он сказал на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция которого представлена в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, спрос на полезные ископаемые растет. Причем, не только, на экспорт, но и на внутреннем рынке.

Российский лидер поручил предусмотреть в бюджете РФ финансирование геологоразведки. Каждый рубль государственных средств в геологоразведку привлечет 10 рублей частных инвестиций, добавил президент.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

5 сентября президент России Владимир Путин открыл главное мероприятие форума — пленарное заседание. Глава государства участвует в мероприятиях ВЭФ второй день подряд: накануне он провел встречи с премьером Малайзии, вице-премьером Сербии и зампредседателя КНР, а также открыл новые предприятия на Дальнем Востоке по видеосвязи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

Ранее на ВЭФ предложили провести «пельменный баттл».