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Путин назвал Дальний Восток флагманом России

Путин: от того, как будет развиваться Дальний Восток, зависит будущее России

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Данил Годлевский/РИА Новости

От того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

По словам главы государства, Дальний Восток стал важнейшим фактором укрепления позиции Российской Федерации в мире. Этот регион стал флагманом России в новой глобальной экономической реальности, добавил Путин.

Российский лидер обратил внимание, что основные деловые связи, торговые маршруты и весь вектор развития все больше переориентируются на Восток и глобальный Юг. В свою очередь дальневосточные регионы России предоставляют прямой выход на эти растущие перспективные рынки, позволяют преодолевать навязанные Западом барьеры.

«Наш Дальний Восток является огромным пространством для проявления деловой инициативы для запуска сложнейших проектов и формирования целых новых отраслей», — сказал Путин.

Восточный экономический форум проходит в период с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Ранее Песков заявлял, что Путин активно готовился к Восточному экономическому форуму.

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ВЭФ-2024
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