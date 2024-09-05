Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал, когда на Украине власть стала незаконной

Песков: законность власти на Украине прервалась в 2014 году

close
Сергей Гунеев/РИА Новости

После государственного переворота на Украине в 2014 году власть в стране является незаконной, законность власти там прервалась десять лет назад. Об этом в беседе с «Известиями» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Давайте не забывать, что это страна, где законность власти прервалась в 2014 году, когда там был устроен переворот», — подчеркнул он.

До этого глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что спецслужбы стран Запада организовали преступную схему легитимизации дальнейшего пребывания у власти украинского президента Владимира Зеленского.

По словам Медведчука, Зеленский сейчас самовольно продолжает выполнять обязанности президента страны и поэтому за узурпацию власти должен быть привлечен к уголовной ответственности. Кроме того, ответственности подлежит и глава Верховной рады Руслан Стефанчук, который является подручным Зеленского в захвате власти.

Ранее Песков рассказал о позиции РФ по вопросу легитимности Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами