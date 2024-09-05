После государственного переворота на Украине в 2014 году власть в стране является незаконной, законность власти там прервалась десять лет назад. Об этом в беседе с «Известиями» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Давайте не забывать, что это страна, где законность власти прервалась в 2014 году, когда там был устроен переворот», — подчеркнул он.

До этого глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что спецслужбы стран Запада организовали преступную схему легитимизации дальнейшего пребывания у власти украинского президента Владимира Зеленского.

По словам Медведчука, Зеленский сейчас самовольно продолжает выполнять обязанности президента страны и поэтому за узурпацию власти должен быть привлечен к уголовной ответственности. Кроме того, ответственности подлежит и глава Верховной рады Руслан Стефанчук, который является подручным Зеленского в захвате власти.

Ранее Песков рассказал о позиции РФ по вопросу легитимности Зеленского.