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Песков высказался об отношениях РФ и Франции после ареста Дурова

Песков: арест Дурова не может сподвигнуть Францию и Россию на контакты

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Albert Gea/File Photo/Reuters

Арест Павла Дурова в Париже не может сподвигнуть Францию и Россию на какие-либо контакты. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Российская сторона, конечно же, готова своему гражданину оказать всю необходимую помощь, но в ситуации с Павлом Дуровым ситуация иная, ибо он является гражданином Франции и, конечно, для французских властей его гражданство является единственным и приоритетным, поэтому здесь наши возможности ограничены», — подчеркнул он.

До этого Песков прокомментировал сообщения о контактах Дурова с Кремлем.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram взятпод судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию.

Ранее в ООН выразили беспокойство из-за возбуждения во Франции дела против Дурова.

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