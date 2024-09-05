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Сербский вице-премьер заявил, что Белград никогда не введет санкции против РФ

Вулин: Сербия никогда не введет санкции против РФ и не вступит в НАТО

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Сербия, несмотря на давление со стороны стран Запада, никогда не введет санкции в отношении России. Об этом заявил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».

Вулин подчеркнул, что Сербия является не только стратегическим партнером России, но и ее союзником, именно поэтому давление на нее со стороны Запада является огромным.

По словам вице-премьера, Сербия, во главе которой стоит президент Александр Вучич, никогда не примкнет к НАТО, не позволит, чтобы с ее территории проводились какие-то антироссийские операции, не допустит, чтобы отношения стратегического партнерства с Россией были испорчены.

При этом 1 сентября президент Сербии Александар Вучич на Форуме глобальной безопасности GLOBSEC 2024 в Праге заявлял, что после вступления в Европейский союз его страна не будет продвигать интересы России в блоке, не будет ее «троянским конем».

Ранее политолог объяснил причины охлаждения отношений Сербии и России.

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