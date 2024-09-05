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Посол РФ обвинил США в зачистке информационного пространства

Посол России Антонов: США хотят зачистить информационное пространство от правды

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Alexander Zemlianichenko/AP

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новыми санкциями против российских СМИ власти США пытаются избавиться от неудобной правды в информационном пространстве. Его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии.

«Задача понятна — зачистить информационное пространство от неудобной правды. Сгустить атмосферу русофобии, списав собственный провал на внешний фактор. В этот раз в качестве мишени выбрана медиагруппа «Россия сегодня» и ее дочерние компании», — сказал дипломат.

По его словам, эти рестрикции стали «очередным выпадом», который демократическая администрация Соединенных Штатов сделала против России.

Антонов также выразил мнение, что демократы хотят уже сейчас переложить часть вины за свои промахи в ходе электоральной борьбы на РФ.

«Для оправдания своих действий в ход идет ложь, стремление опорочить российские средства массовой информации, предоставляющие здесь небольшой «глоток» настоящей правды об истинной американской политике», — добавил Антонов.

Незадолго до этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия предупредила США об ответе на санкции, которые Соединенные Штаты накануне ввели в отношении российских СМИ.

4 сентября минфин США ввел санкции против RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. В министерстве заявили, что американские власти предъявили обвинения в нарушении закона об иноагентах.

Ранее Путин обвинил Запад в травле российских журналистов.

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