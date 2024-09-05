Россия выразила беспокойство продолжением боевых действий в Газе

Переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении заложников используются Израилем как дымовая завеса для продолжения боевых действий в анклаве. Такое мнение выразил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.

Речь об этом зашла на заседании Совета безопасности ООН по Ближнему Востоку.

«Для всех нас очевидно, что с каждым новым днем израильской операции в секторе Газа шансов выжить у пленных все меньше», — сказал Полянский.

По его словам, «переговорам нет альтернативы», и в этом мнении Совет безопасности ООН един.

Краснов заявил, что добиться мира в Газе «не позволяют наши американские коллеги, которые продолжают последовательно покрывать действия Израиля, поставлять ему оружие и, соответственно, побуждать его продолжать силовую операцию».

5 сентября в Белом доме заявили, что новый план США по сектору Газа согласован на 90%. Сделка состоит из трех основных компонентов. Первый — гуманитарный, второй — обмен израильских заложников на палестинских заключенных, третий — договоренности о прекращении огня.

При этом премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что ХАМАС отвергло все предложения в рамках сделки по прекращению огня.

Ранее в Египте заявили, что Нетаньяху мешает решению конфликта в секторе Газа.