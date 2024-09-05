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Администрация США обеспокоена кадровыми перестановками в правительстве Украины

Politico: США выражают беспокойство перестановками в правительстве Украины

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РИА «Новости»

Власти США с обеспокоенностью относятся к внезапным и масштабным кадровым перестановкам в правительстве Украины. Об этом пишет Politico.

«Могут быть причины для беспокойства», — сказал в комментарии изданию высокопоставленный чиновник администрации США, отказавшись предоставить дополнительные подробности.

Politico отмечает, что возможность высказать в СМИ отношение властей США к этой проблеме появилась лишь после того, как вышеуказанному чиновнику разрешили дать комментарий анонимно.

4 сентября стало известно, что на Украине подали в отставку сразу шесть человек из руководства страны.

5 сентября депутат Верховной рады, глава фракции Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал о подробностях грядущих кадровых перестановок. В частности, он заявил, что после отставки главы МИД Украины Дмитрия Кулебы новым министром иностранных дел станет его заместитель Андрей Сибига. А Ольга Стефанишина, ушедшая с поста министра по европейской и евроатлантической интеграции, станет министром юстиции.

Подробнее о волне отставок в правительстве Украины — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на отставки в правительстве Украины отреагировали в Евросоюзе.

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