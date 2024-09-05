Депутат Рады заявила о централизации власти на Украине Зеленским

Кадровые перестановки в украинской власти свидетельствуют о ее централизации со стороны президента страны Владимира Зеленского и его офиса. Об этом в интервью газете Politico заявила депутат Верховной рады Украины от оппозиционной партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, все действия нынешних властей говорят о систематической централизации власти президентом и его офисом. Клипуш-Цинцадзе назвала волну отставок высокопоставленных чиновников серьезным кризисом управления на Украине.

До этого представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано заявил, что в ЕС приняли к сведению отставки в правительстве Украины.

Накануне стало известно, что на Украине в отставку подали сразу шесть человек из руководства страны. В том числе вице-премьер Ирина Верещук, вице-премьер, министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, глава минюста Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава минэкологии Руслан Стрелец и глава Фонда госимущества Виталий Коваль. Сообщалось, что отставку Верещук принять отказались.

Ранее политолог назвал последствия «министропада» на Украине.