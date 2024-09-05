США сохранили запрет на передвижение дипломатов из России

В отношении дипломатов РФ, представляющих интересы страны при Организации Объединенных Наций, по-прежнему сохраняются ограничения на передвижения за пределы 25-мильной зоны (около 40 км) вокруг штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Об этом газете «Известия» сообщили в постоянном представительстве России при ООН.

Там напомнили, что запрет на выезд за пределы 25-мильной зоны в отношении дипломатов и сотрудников загранучреждений действовал между Россией (до этого СССР) и США много лет, однако такие поездки можно было осуществлять после отправки американской стороне уведомлений. При этом такие требования не применялись к дипломатам с рангом от советника и выше.

«В декабре 2022 года американская сторона ужесточила этот порядок, сделав его разрешительным, причем для всех сотрудников», — сказали в постпредстве.

Там заявили, что с этого момента российские дипломаты не получили ни одного разрешения на поездки за пределы 25-мильной зоны вокруг штаб-квартиры ООН. В отношении американских дипломатов в РФ были введены зеркальные меры, которые по-прежнему действуют.

В постоянном представительстве отметили, что такие действия США мешают работе постпредства России при ООН.

Как рассказала изданию генеральный консул РФ в Соединенных Штатах Надежда Шумова, передвижение сотрудников российского посольства также ограничено.

«Лишь четыре дипломата вправе выезжать за пределы 25-мильной зоны без согласования с Госдепом», — заявила она.

Шумова уточнила, что речь идет о после, его заместителе и двух консулах.

До этого в МИД РФ сказали, что Россия предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН в более нейтральном городе вместо Нью-Йорка.

Ранее Захарова заявила, что Запад накажет всех, кто хоть как-то сотрудничает с Россией.