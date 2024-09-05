В Верховной раде рассказали о судьбе уходящих в отставку министров

После отставки главы МИД Украины Дмитрия Кулебы новым министром иностранных дел станет его заместитель Андрей Сибига. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады, глава фракции Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия.

По его словам, «общая картина кадровых ротаций для усиления государства» обсуждалась на заседании фракции «Слуга народа». На должность нового главы МИД предложен Андрей Сибига.

Арахамия рассказал и о других кадровых изменениях в украинском правительстве. Уходящий в отставку с поста главы МИД Дмитрий Кулеба возглавит министерство развития общин и территорий Украины, которое планируется разделить на два ведомства по направлениям инфраструктуры и региональной политики.

Ольга Стефанишина, ушедшая с поста министра по европейской и евроатлантической интеграции, станет министром юстиции.

Замминистра иностранных дел Николай Точинский перейдет на должность министра культуры и информационной политики.

Вице-премьер Ирина Верищук станет заместителем главы офиса Зеленского.

4 сентября стало известно, что на Украине в отставку подали сразу шесть человек из руководства страны. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о беспокойстве Запада из-за перестановок в правительстве Украины.