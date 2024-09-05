На саммите БРИКС в Казани, скорее всего, не примут новых членов

На саммите БРИКС в Казани, скорее всего, не произойдет расширение организации. Об этом в интервью Первому каналу заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, страны — члены БРИКС договорились о том, чтобы на саммите в Казани принять положение о новом статусе: государство-партнер. Такие страны не будут иметь права голоса при принятии ключевых решений в рамках БРИКС. Однако со временем, в случае их активного участия в деятельности организации, они смогут получить приглашение и стать полноправными членами БРИКС.

На сегодняшний день в межправительственную организацию, основанную в 2006 году, входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

2 сентября Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС, в августе соответствующую заявку направил Азербайджан.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай прорабатывают вопрос участия Си Цзиньпина в саммите БРИКС в Казани.