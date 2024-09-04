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Премьер-министр Грузии сравнил партию Саакашвили с гитлеровской

Кобахидзе: от партии Саакашвили нужно избавиться, как Германия от Гитлера

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Irakli Gedenidze/Reuters

Грузия должна избавиться от оппозиции, связанной с бывшей правящей партией «Единое национальное движение» (ЕНД), основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу «Имеди».

Политик провел параллели с действиями Германии после 1945 года, когда была устранена партия Адольфа Гитлера.

«Если бы в немецкой политике после 1945 года осталась партия Гитлера, она тоже взяла бы примерно 15-20%. <…> Таким образом, как немцы в свое время избавились от этого несчастья легко и жестко, так и мы должны избавить нашу страну от коллективного нацдвижения», — отметил Кобахидзе. Он также подчеркнул, что возвращение партии Саакашвили к власти поставит под угрозу европейскую перспективу Грузии.

В августе президент Грузии Саломе Зурабишвили официально объявила дату парламентских выборов. Она подписала указ о назначении парламентских выборов в Грузии на 26 октября 2024 года. Начало предвыборной кампании и дата выборов официально объявляются за 60 дней. Согласно конституции Грузии, выборы в стране проводятся в последнюю субботу октября, отмечается в публикации.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что предание суду партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» может повлечь лишение депутатских мандатов ее членов.

Ранее Грузии предрекли решающую битву за сохранение мира.

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