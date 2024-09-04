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Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона

Franceinfo: 81 депутат подписал резолюцию об отстранении Макрона от власти

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Hannah Mckay/Reuters

Более 80 депутатов подписали резолюцию с требованием отстранить президента Франции Эммануэля Макрона от власти. Об этом сообщила радиостанция Franceinfo.

Согласно информации СМИ, документ поддержал 81 депутат от левого блока «Новый народный фронт», среди которых 72 представителя фракции «Непокорившаяся Франция», а также зеленые и другие депутаты из группы «Левые демократы и республиканцы».

Авторы резолюции требуют, чтобы парламент начал процедуру импичмента президента. Это связано с тем, что Макрон отказался назначить премьер-министра из коалиции, победившей на выборах 7 июля, что является беспрецедентным случаем в истории Франции.

Резолюция об импичменте была инициирована партией «Непокорившаяся Франция» в конце августа. Рассмотрение инициативы должно пройти через бюро Национального собрания (нижней палаты парламента), после чего текст будет одобрен законодательной комиссией и вынесен на голосование. Для принятия резолюции потребуется поддержка двух третей депутатов обеих палат парламента.

После выборов Макрон отверг возможность участия коалиции левых в новом правительстве, несмотря на то что они получили 182 места из 577 в Национальном собрании на внеочередных выборах. Президентская коалиция «Вместе за республику» заняла второе место с 168 местами, а правая партия «Национальное объединение» с союзниками — третье с 143 мандатами. Ни одна из политических сил не смогла получить большинство для формирования нового правительства.

Ранее в Париже прошел митинг с требованием отставки Макрона.

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