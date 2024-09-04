США запретили передачу данных трем российским телеканалам без разрешения

Минфин Соединенных Штатов в запретил передачу данных «Первому каналу», «России-1» и НТВ, компании «Алгоритм», журналу «Новое Восточное Обозрение» и АНО «Диалог» без разрешения. Об этом говорится в релизе американского ведомства.

При этом операции по получению и передаче телекоммуникационных данных с участием России разрешены, если говорить о других организациях.

4 сентября минфин США ввел санкции против RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. В релизе указано, что американские власти предъявили обвинения в нарушении закона об иноагентах.

До этого телеканал CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена планирует обвинить Россию во вмешательстве в выборы. В публикации говорится, что «основным источником дезинформации» власти США считают медиагруппу Russia Today (RT) и хотят провести ее проверку.

Ранее Маргарита Симоньян отреагировала на санкции США.