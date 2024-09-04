«Энергоатом» опроверг данные об аварии на Южноукраинской АЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания Украины «Энергоатом» опровергла информацию об аварии на Южноукраинской АЭС, находящейся в Николаевской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Никакой аварии на Южноукраинской АЭС не произошло. В работе одного из энергоблоков станции было обнаружено незначительное отклонение, в связи с чем блок был разгружен на 33% от номинальной мощности. Отклонение будет устранено после восстановления энергоснабжения от АЭС с обеспечением выдачи мощности в энергосистему», — сообщили в «Энергоатоме».

В компании подчеркнули, что данная ситуация не связана с плановым ремонтом, а возникла «в результате сложных переходных режимов» из-за российских обстрелов. «Обстрелы привели к значительным колебаниям параметров сети (частота, напряжение, ток), к которой были подключены энергоблоки, с отключением энергоблоков от сети», — отметили в «Энергоатоме».

До этого гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что и на Запорожской, и на Курской АЭС сохраняются угрозы атак. Он назвал ЗАЭС российской станцией, поэтому, по его словам, правила ее безопасности будет определять РФ.

Ранее в Киеве сообщили об обесточивании четырех энергоблоков на АЭС Украины.