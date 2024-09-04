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Путин назвал приоритет для Дальневосточного федерального округа

Путин: развитие авиаперевозок и более удобные маршруты — приоритет для ДФО

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Софья Сандурская/РИА Новости

Развитие авиационных перевозок и формирование более удобных для граждан маршрутов являются приоритетом для Дальневосточного федерального округа. Об этом в ходе ВЭФ-2024 заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

Он назвал эту задачу непростой, учитывая огромную территорию округа. Путин рассказал, что объем авиаперевозок на Дальнем Востоке растет. По словам президента, за 10 лет пассажиропоток увеличился в два раза.

Также 4 сентября Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа на полях ВЭФ поручил доложить о приведении дорог на Дальнем Востоке в нормативное состояние. Глава государства отметил, что в ряде дальневосточных регионов поставленных целей в заданные сроки ранее не достигали.

Кроме того, российский лидер призвал обратить внимание на достаточно большой объем устаревшего оборудования для электрогенерации на Дальнем Востоке. По его словам, этот фактор важно учитывать, организовывая работу по обеспечению нужного объема производства электроэнергии.

Восточный экономический форум ежегодно проводится во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Путин рассказал о росте потребления электроэнергии на Дальнем Востоке.

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