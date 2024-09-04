Путин поручил доложить о ремонте дорог на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры ДФО на полях ВЭФ поручил доложить о приведении дорог на Дальнем Востоке в нормативное состояние. Его слова передает РИА Новости.

Он напомнил, что в России установлены четкие ориентиры по состоянию автодорог. В частности, не менее 85% дорожной сети агломерации и половины дорог регионального значения должны быть в нормативном состоянии до конца текущего года.

«Прошу сегодня рассказать, как продвигается эта работа, а также как развивается дорожная инфраструктура в рамках реализации дальневосточного мастер-плана», — сказал президент.

Глава государства отметил, что в ряде дальневосточных регионов поставленных целей в заданные сроки ранее не достигали, поэтому призвал предоставить ему доклад о том, как наверстывается отставание.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

До этого Путин встретился с модераторами панельных дискуссий ВЭФ во Владивостоке. Эта встреча состоялась после ряда международных встреч и мероприятий, посвященных развитию Дальнего Востока, в которых участвовал глава государства.

Ранее на ВЭФ обсудили инвестиции в развитие городов Дальнего Востока.