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В Болгарии обвинили Евросоюз в обмане с санкциями против России

Болгарский депутат Петков: ЕС обманул нашу страну с санкциями против России

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Alex Brandon/AP

Евросоюз обманул Болгарию в вопросе антироссийских санкций – страну убеждали, что они подорвут экономику России, однако этого не случилось, заявил депутат Болгарской социалистической партии Иван Петков Богомилов. Сама же Европа закупает у России больше газа, чем это было до введения санкций, объяснил он в беседе с НСН на полях ВЭФ.

Депутат отметил развитие экономики в России и налаживание сотрудничества с Индией и Китаем.

«Наши европейские партнеры убеждали нас, что санкции в отношении России пойдут нам на пользу, но после трех лет мы видим, что Россия укрепилась, и ее экономика растет. Но европейская экономика стремительно падает», — заявил Петков.

Он напомнил о рецессии в Германии и Италии, и добавил, что видел статистику, которая говорит о масштабных закупках газа у России странами Европы. Этот показатель, по его словам, превысил досанкционный период. При этом у разных стран, входящих в союз, одинаковые проблемы – это мигранты и экономика, из-за чего некоторые государства – к примеру, Венгрия и Словакия – хотят покинуть объединение, считает депутат.

«Наше общество сейчас поддерживает действия России и хочет наладить связи. Мы братские народы, у нас схожая культура, алфавит», — заключил Петков.

До этого президент Болгарии Румен Радев назвал невозможной победу Украины над Россией. Он также назвал причиной покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо его позицию по конфликту на Украине.

Ранее Болгария отправила на Украину артиллерийские установки «Гвоздика».

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