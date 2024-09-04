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В ЕС рассказали о «вечном двигателе» санкций в отношении РФ

Юристы из ЕС призвали отказаться от «вечного двигателя» санкций против РФ

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Эффективность санкций Евросоюза в отношении России начала существенно снижаться из-за непрерывного принятия новых пакетов рестрикций, в связи с чем ЕС стоит задуматься о работе «вечного двигателя» ограничений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо представителей 14 юридических европейских фирм, адресованном институтам Евросоюза.

Авторы документа отметили, что ЕС и раньше вводил ограничения, направленные на отстаивание основных общечеловеческих ценностей. Однако они никогда не были настолько масштабными, как в ситуации с Россией, добавили юристы. В связи с этим, они призвали институты ЕС не полагаться на принцип «цель оправдывает средства».

Юристы предложили две альтернативные меры. Первая заключается в изменении оснований для санкций. Сейчас под рестрикции могут попасть любые предприниматели и члены их семьи, которые «вовлечены в экономические секторы экономики РФ», уточнили авторы.

Также юристы предложили отказаться от «вечного двигателя незаконных санкций». По их словам, сейчас ЕС может ввести ограничения против лиц, которые раньше возглавляли компании, а после покинули Россию и разорвали с ней все связи.

«Такое применение санкций является незаконным, поскольку оно фактически замораживает этих лиц в далеком прошлом, делая периодический пересмотр бессмысленным, как это было признано судами Евросоюза», — пояснили юристы.

22 августа стало известно, что Евросоюз готовит новые санкции против России. Ожидается, что ограничения могут затронуть рыбный промысел и металлургическую отрасль.

Ранее в ЕС заявили о риске стать зависимыми от газа из России.

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