В Эстонии заявили, что Украина в Курской области завоевывает «козыри» для переговоров

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Украина, атакуя Курскую область, пытается улучшить собственные оборонительные позиции и получить «хорошие карты» на потенциальных переговорах с Россией. Об этом сообщает «Европейская правда».

По его словам, атакой на российский регион ВСУ доказали способность воевать, продемонстрировав наличие живой силы и необходимой техники. Он считает, что у Киева появилось много новых возможностей для армии и правительства.

Певкур заявил, что во время переговоров «нужно иметь хорошие карты», и чтобы иметь «козыри» необходимо их завоевывать на поле боя.

«Это [атака на Курскую область] позволит как улучшить свои оборонительные позиции на Украине (ведь Россия должна перебросить силы на Курское направление), так и получить лучшие позиции для переговоров», — заявил глава МО Эстонии.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее стало известно, что ВС РФ взяли под контроль наибольшее число территорий в ходе СВО с октября 2022 года.