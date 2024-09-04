Главная задача грузинского правительства — не допустить перехода страны в состояние, в котором оказалась Украина. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, которые цитирует газета «Взгляд», Запад «посылает позитивные месседжи Киеву, но все видят в каком состоянии находится государство».

«Для нас главное — защитить наши национальные интересы, чтобы мы не оказались в таком положении, в котором оказалась дружественная Украина», — подчеркнул Кобахидзе.

Он добавил, что западные критики грузинского закона «О прозрачности иностранного влияния» находятся под «серьезным влиянием партии войны».

До этого Кобахидзе говорил, что после парламентских выборов в Грузии, которые пройдут 26 октября, оппозиция попытается устроить массовые беспорядки.

Политолог Шота Апхаидзе в свою очередь заявил, что Запад подталкивает оппозицию в Грузии к государственному перевороту. По его словам, «деструктивная» партия рвется к власти, хотя прекрасно понимает, что в лучшем случае может рассчитывать максимум на 25% голосов.

Ранее Грузия обвинила Запад во взращивании «Франкенштейна» в стране.