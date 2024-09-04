Трутнев доложил Путину о превышении показателей развития Дальнего Востока

Третий год подряд базовые показатели развития Дальнего Востока существенно превышают общероссийские. Об этом на полях ВЭФ-2024 заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев доложил российскому лидеру Владимиру Путину, передает РИА Новости.

До этого первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что на реализацию презентованных в прошлом году на Восточном экономическом форуме мастер-планов по 25 городам Дальнего Востока, которые создали бы экономические условия для развития регионов, необходимо более 4 трлн рублей, в том числе 2,2 трлн внебюджетного финансирования.

Восточный экономический форум ежегодно проводится во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Путин призвал к сотрудничеству Сербии и Дальнего Востока.