Украина и Ирландия подписали соглашение по безопасности

Украина и Ирландия заключили двустороннее соглашение по безопасности. Об этом говорится на сайте офиса украинского президента.

В текущем году Дублин обязался выделить Киеву еще $128 млн на нелетальную военную поддержку и $40 млн на гуманитарную помощь.

Страна также передаст Украине оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов и в дальнейшем будет участвовать в коалиции по разминированию украинской территории.

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис находится с визитом в Киеве. Ожидается, что он обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским конфликт с Россией, поддержку Киева со стороны Евросоюза и украинскую заявку на вступление в ЕС. По итогам встречи они подпишут ряд документов.

14 августа Украина официально начала переговоры с Великобританией об углублении взаимодействия и столетнем партнерстве.

Стороны провели два раунда переговоров. Украинская сторона заявила, что Соединенное Королевство стало первой страной, подписавшей соглашение с Киевом о гарантиях безопасности, а теперь работает над историческим соглашением о столетнем партнерстве.

Ранее Британия собрала более $1,3 млрд в фонд помощи Украине.