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Верховная рада Украины утвердила отставку еще двух министров

Верховная рада утвердила отставку глав Минстратегпрома и Минсреды Украины

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Министерство экологии и природных ресурсов Украины/Кабинет министров Украины

Верховная рада утвердила отставку главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина и главы Министерства защиты окружающей среды Руслана Стрельца. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«Рада поддержала увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. <…> Отчет был, спасибо за работу», — написал парламентарий.

Также Железняк написал, что за увольнение Стрельца проголосовали 244 депутата.

По данным агентства РБК-Украина, на место Стрельца планируют назначить замминистра энергетики Украины Светлану Гринчук.

3 сентября спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал прошение об отставке. Заявление дипломата должны были рассмотреть на ближайшем заседании парламента. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Кулебу на посту главы украинского МИД может заменить его заместитель Андрей Сибига.

Ранее в Совфеде прокомментировали отставку Кулебы цитатой из басни Крылова.

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