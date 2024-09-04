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Путин призвал к сотрудничеству Сербии и Дальнего Востока

Путин выразил надежду на развитие сотрудничества Сербии и Дальнего Востока

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин выразил надежду на то, что сербский вице-премьер Александар Вулин в ходе своей поездки во Владивосток сможет оценить возможность развития сотрудничества между Белградом и Дальним Востоком. Об этом пишет РИА Новости.

С 3 по 6 сентября во Владивостоке проходит Восточный экономический форум (ВЭФ). В том числе в нем принимает участие заместитель главы правительства Сербии, который 4 сентября провел переговоры с российским лидером.

«Надеюсь, что ваша деловая поездка будет успешной и полезной, во всяком случае, удастся внимательно посмотреть и оценить возможности сотрудничества с таким большим и перспективным регионом РФ, как Дальний Восток», — сказал Путин во время встречи.

31 августа сербский президент Александар Вучич заявил, что уже 2,5 года не общался со своим российским коллегой. По словам главы государства, его последняя беседа с Путиным состоялась еще до начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

В то же время политик обратил внимание на отсутствие у Белграда стыда из-за хороших отношений с Москвой. Он уточнил, что Сербия никогда не скрывала своих «традиционных связей» с РФ.

Ранее в правительстве Сербии рассказали, какое значение для страны имеют отношения с РФ.

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