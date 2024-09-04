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Названа дата встречи высших лиц СНГ, ОДКБ и ШОС в Москве

Сейтимов: встреча на высшем уровне СНГ, ОДКБ и ШОС пройдет 9 октября в Москве

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Встреча высших административно-должностных лиц СНГ, ОДКБ и ШОС пройдет осенью в России. Об этом сообщил замгенсека СНГ Нурлан Сейтимов на конференции Региональной антитеррористической структуры ШОС и Антитеррористического центра СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом в Ташкенте, передает РИА Новости.

Итоги проходящей конференции будут учтены в рамках подготовки предстоящей очередной встречи высших административно-должностных лиц СНГ, ОДКБ и ШОС, которая запланирована на 9 октября в Москве, сказал Сейтимов.

Он рассказал, что до конца 2024 года главами государств и главами правительств стран-членов СНГ планируется рассмотреть ряд вопросов в сфере обеспечения безопасности. Предполагается принять программу сотрудничества государств- участников содружества в области дерадикализации и подписать соглашение о подготовке кадров для пенитенциарных служб и протокол о внесении изменений в договор о межгосударственном розыске лиц.

4 сентября в Кремле сообщили, что неформальный саммит стран Содружества Независимых Государств планируют провести накануне парада в Москве.

Ранее в Кремле рассказали, лидеров каких стран не пригласят на парад в честь 80-летия Победы.

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