Названа дата встречи высших лиц СНГ, ОДКБ и ШОС в Москве

Встреча высших административно-должностных лиц СНГ, ОДКБ и ШОС пройдет осенью в России. Об этом сообщил замгенсека СНГ Нурлан Сейтимов на конференции Региональной антитеррористической структуры ШОС и Антитеррористического центра СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом в Ташкенте, передает РИА Новости.

Итоги проходящей конференции будут учтены в рамках подготовки предстоящей очередной встречи высших административно-должностных лиц СНГ, ОДКБ и ШОС, которая запланирована на 9 октября в Москве, сказал Сейтимов.

Он рассказал, что до конца 2024 года главами государств и главами правительств стран-членов СНГ планируется рассмотреть ряд вопросов в сфере обеспечения безопасности. Предполагается принять программу сотрудничества государств- участников содружества в области дерадикализации и подписать соглашение о подготовке кадров для пенитенциарных служб и протокол о внесении изменений в договор о межгосударственном розыске лиц.

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