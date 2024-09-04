Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим обнажает свою сущность, планируя закрепиться в Курской области. Таким комментарием он поделился с изданием Life.ru на полях Восточно-экономического форума.

«Они идут своей дорогой, режим проявляет свою сущность. А нам нужно идти своей дорогой и завершать СВО, выполнять те задачи, которые стоят», — сказал Песков, отвечая на вопрос о словах президента Украины Владимира Зеленского про положение украинских войск в Курской области.

Накануне Зеленский заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют удерживать захваченные территории в российском регионе.

25 августа украинский лидер назвал действия ВСУ в Курской области частью «крупной военно-политической операции».

До этого Зеленский опроверг сообщения о том, что Киев пошел в атаку на Курскую область ради «усиления переговорной позиции». По его словам, Украина при нападении на приграничный российский регион стремилась «пополнить обменный фонд». Кроме того, как отметил Зеленский, атака на Курскую область была предпринята, чтобы предотвратить якобы готовящееся наступление российских войск на Сумскую область.

Ранее на Западе заявили о первом этапе ответа России на операцию ВСУ в Курской области.