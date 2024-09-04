Лавров прокомментировал возможные поставки США дальнобойных ракет Украине

Соединенные Штаты знают, где находятся красные линии России, и им не стоит с ними шутить, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя возможные поставки Вашингтоном дальнобойных ракет Киеву.

По словам Лаврова, в России уже не удивятся, если Штаты перейдут даже тот порог, который они же сами для себя и обозначили.

«Кто шутит про наши красные линии, не надо шутить про наши красные линии. Они прекрасно знают, где они проходят», — сказал министр.

По словам главы МИД, пока в Штатах идет борьба за власть, мир движется к все большей эскалации. Он выразил надежду, что в США остались разумные люди, которые могут повлиять на ситуацию.

До этого агентство Reuters написало, что США близки к соглашению о передаче Украине ракет «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile).

По данным Reuters, поставка этих изделий Воздушным силам Украины может начаться через несколько месяцев, поскольку именно такой срок потребуется Пентагону для решения всех необходимых процедурных и технических вопросов.

При этом в Пентагоне заявили, что у министерства обороны США нет изменений в политике по поставкам ракет Украине.

Ранее в Кремле усомнились, что США откажутся от помощи Украине.