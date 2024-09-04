Украинский парламент не принял отставку вице-премьера Верещук

Верховная рада не согласилась отправить в отставку вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Украины Ирину Верещук. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

По его словам, на голосовании против высказались 214 депутатов из 315-ти.

Власти Украины анонсировали «большую перезагрузку» правительства, в рамках которой хотят «перетасовать» половину кабмина. Владимир Зеленский объяснил это тем, что для страны наступает «чрезвычайно важная» осень, на которую Киев делает большие ставки. Тем временем в Раде говорят, что офис президента занимается перестановками только для вида. Эксперты предполагают, что так Киев пытается сбить недовольство в украинском обществе.

Однако, не дожидаясь «дня увольнений», 3 сентября подали в отставку сразу шесть человек из руководства страны. Среди них вице-премьер Верещук, вице-премьер, министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, глава минюста Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава минэкологии Руслан Стрелец и глава Фонда госимущества Виталий Коваль. Все заявления рассмотрят на одном из ближайших заседаний парламента.

Глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия анонсировал смену более половины кабмина страны. По его словам, 4 сентября в Раде пройдет заседание, на котором будут рассмотрены вопросы увольнений, а 5 сентября — назначений.

Ранее на Украине обеспокоились после отставок в правительстве.