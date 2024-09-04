Эксперт объяснил, почему Монголия предпочла сохранить партнерские отношения с РФ

Монголия предпочла проигнорировать ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина и сохранить дружественные отношения с Москвой по целому ряду экономических и политических причин. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил востоковед Александр Каргин. Он подчеркнул, что Улан-Батор решил следовать собственному курсу и тем самым переиграл Запад, который рассчитывал на его лояльность.

«Ситуация была заранее прогнозируема и проработана. Почему Монголия сейчас занимает пророссийскую позицию? Там масса причин. Это и политические, и экономические связи. Это и то, что Монголия сейчас находится между Россией и Китаем. А Россия и Китай на данный момент находятся в политическом блоке», — отметил Каргин.

Он добавил, что со стороны Киева было глупо рассчитывать на то, что Улан-Батор сделает выбор не в пользу России.

Российский президент 2 сентября прибыл в Монголию, признающую юрисдикцию МУС. На следующий день Владимир Путин провел встречу с лидером республики Ухнаагийном Хурэлсухом.

По итогам переговоров главы двух государств подписали соглашение о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов. Позже в этот же день они возложили цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову, который установлен в Улан-Баторе.

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий счел «тяжелым ударом» по МУС и международному уголовному праву визит президента России в Монголию, пригрозив Улан-Батору последствиями.

Ранее визит в Монголию назвали «триумфом» Путина.