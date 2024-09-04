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Песков исключил вмешательство России в выборы в США

Песков: на выборах в США победит избранный народом кандидат, РФ не вмешивается

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

На выборах в США победит избранный американским народом кандидат, а дело России — не вмешиваться и наблюдать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию Life.ru.

«Наше здесь дело не вмешиваться, наше дело наблюдать за тем, как это происходит (как идут выборы — прим.ред.)», — сказал представитель Кремля.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. От Республиканской партии участие в выборах примет бывший президент Дональд Трамп, от Демократической партии — действующий вице-президент страны Камала Харрис.

Журналист-международник, политолог Сергей Латышев считает, что в случае победы на выборах в США Дональда Трампа, Украина может лишиться поддержки со стороны Вашингтона.

31 августа Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Пенсильвании пообещал завершить «войны за рубежом» в случае своей победы. До этого он неоднократно заявлял, что намерен положить конец конфликту на Украине.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.

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Выборы в США — 2024
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