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Венгрия обвинила США и Европу в уклонении от инициатив по миру на Украине

Советник Орбан: США и страны Европы уклоняются от инициатив по миру на Украине

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BalazsOrban_HU/Twitter

Советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан обвинил США и страны Европы в уклонении от участия в инициативах по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его статью в журнале Mandiner.

Орбан выразил недоумение, почему лидеры Запада уклоняются от «значимых шагов» по урегулированию конфликта. По его мнению, если союзники Украины продолжат такую политику, то эскалация боевых действий возрастет.

«Венгерское правительство убеждено, что прекращение боевых действий и скорейшее заключение мира отвечают интересам как всей Европы, так и Венгрии», — написал он.

Советник премьера Венгрии считает, что начинать переговоры можно даже без «конкретного плана» по достижению мира.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины не заинтересованы заканчивать боевые действия, опасаясь проиграть выборы после отмены военного положения.

До этого министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что противники переговоров между Россией и Украиной должны понимать последствия такого подхода.

Ранее Захарова указала на «наглую вовлеченность» Запада в конфликт на Украине.

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