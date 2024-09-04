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Захарова заявила о большом количестве заявок на расширение БРИКС

Захарова: заявок на расширение БРИКС — огромное количество

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Themba Hadebe/AP

Заявок на расширение БРИКС поступило огромное количество. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

По ее словам, уже есть несколько десятков заявок.

«Уже приняты новые члены, масштабное расширение было, нужен опыт взаимодействия БРИКС вот в таком расширенном уже составе», — отметила Захарова.

До этого посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что КНР и РФ работают над вопросом участия председателя КНР Си Цзиньпина в предстоящем саммите БРИКС. По словам дипломата, в текущий момент оба государства поддерживают тесные контакты по данному вопросу.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ближайший саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Клуб БРИК был официально основан в 2006 году на ПМЭФ и изначально состоял из Бразилии, России, Индии и Китая. В 2010 году в него также вошла ЮАР и клуб был переименован в БРИКС.

На саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к клубу присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ. Тем не менее, Аргентина отклонила заявку на вступление в последний момент.

Ранее в Кремле обозначили пределы для расширения БРИКС.

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