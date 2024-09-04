Путин поблагодарил премьер-министра Малайзии за участие в ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин в ходе двусторонних переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом поблагодарил его за участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом пишет РИА Новости.

На встрече российский лидер обратил внимание, что 5 сентября на полях ВЭФ состоится пленарное заседание. В том числе в нем примут участие Путин и глава малайзийского правительства.

«Уверен, что это будет полезное мероприятие и послужит задачей для дальнейшего сближения экономик региона в целом, потому что у нас очень много гостей», — подчеркнул президент РФ.

3 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке стартовал ВЭФ. Мероприятие продлится до 6 сентября.

Российский лидер, который также принимает участие в форуме, уже успел провести ряд двусторонних встреч с зарубежными политиками. В частности, он побеседовал с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и сербским вице-премьером Александаром Вулиным.

Днем 4 сентября Путин прибыл на переговоры с премьер-министром Малайзии. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в начале встречи политики представили друг другу членов своих делегаций.

Ранее Малайзия подала заявку на вступление в БРИКС.