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Путин встретился с премьер-министром Малайзии

Путин встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что встреча проходит на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Российский лидер принимает участие в ВЭФ во Владивостоке. В ходе форума у Путина ожидается ряд международных встреч. В частности, у президента запланированы переговоры с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и сербским вице-премьером Александром Вулиным.

Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, 5 сентября Путин выступит на ВЭФ с содержательной речью.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В связи с ВЭФ на дорогах города усилили меры безопасности. На трассе, ведущей из аэропорта во Владивосток, с 1 сентября дежурит множество экипажей ГИБДД, саперы с обученными собаками исследуют мосты и обочины.

Ранее Песков рассказал о подготовке Путина к Восточному экономическому форуму.

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ВЭФ-2024
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