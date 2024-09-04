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Назван кандидат на пост главы МИД Украины

Bloomberg: Дмитрия Кулебу на посту главы МИД Украины может сменить Андрей Сибига

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Andrij Sybiha/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дмитрия Кулебу на посту главы МИД Украины может сменить его заместитель Андрей Сибига. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Агентство отмечает, что Кулеба теперь сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО.

Сибига имеет репутацию искусного дипломата. Он был послом Украины в Турции и заместителем главы администрации президента Владимира Зеленского до прихода в МИД в 2024 году, пишет Bloomberg.

3 сентября спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Кулеба подал прошение об отставке с поста главы МИД. Заявление дипломата рассмотрят на ближайшем заседании парламента.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перестановки в правительстве Украины никак не повлияют на перспективы переговоров Москвы и Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость фразой: «Осень, листопад, сучья обнажаются».

Дмитрий Кулеба начал дипломатическую карьеру в 2003 году и постепенно продвигался по службе в МИД. В 2016 году стал постоянным представителем Украины в Совете Европы, а в 2019-м — вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в кабинете министров Алексея Гончарука. Возглавил МИД в 2020 году, став самым молодым министром иностранных дел в истории страны (на тот момент ему было 38 лет). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде прокомментировали отставку Кулебы цитатой из басни Крылова.

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