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В МИД РФ оценили призыв Зеленского провести саммит мира в Индии

Захарова обвинила Зеленского в попытках исказить позицию Индии по Украине

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Gleb Garanich/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский искажает позицию Нью-Дели по конфликту между Москвой и Киевом, предлагая провести следующую мирную конференцию на индийской территории. Об этом в ходе брифинга с журналистами, который состоялся на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, суть позиции Индии заключается в том, что решение о месте и времени переговоров по урегулированию конфликта должны принимать его непосредственные стороны. Однако украинский лидер не может этого понять, подчеркнула она.

«Я прекрасно понимаю, зачем искажаются [Зеленским] итоги переговоров, встреч, которые имели место в Киеве. Потому что им нужно было выдать свое прочтение», — добавила Захарова.

Как она отметила, Москва искренне ценит стремление индийского премьер-министра Нарендры Моди внести вклад в урегулирование кризиса. В связи с этим дипломат выразила благодарность Нью-Дели за взвешенную позицию по текущей ситуации в мире.

23 августа в Киеве состоялись двусторонние переговоры Зеленского и Моди.

На следующий день газета Hindustan Times сообщила, что в ходе беседы президент Украины назвал Индию подходящим местом для проведения второго саммита мира. Первое подобное мероприятие состоялось в Швейцарии в июне 2024 года.

Ранее журналисты узнали о реакции Моди на предложение Зеленского провести следующий саммит мира в Индии.

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