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Запорожская АЭС ждет конкретных шагов от МАГАТЭ по предотвращению обстрелов

ТАСС: Запорожская АЭС ждет от МАГАТЭ шагов по предотвращению обстрелов станции

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Павел Лисицын/РИА Новости

Запорожская АЭС ждет от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) конкретных шагов по предотвращению обстрелов со стороны украинских войск. Об этом заявил ТАСС представитель станции.

Основная задача сейчас — это обеспечение ядерной безопасности и защищенности электростанции, отметил он.

«Соответственно, мы ждем конкретных шагов, направленных на предотвращение ударов ВСУ как по Запорожской АЭС, так и по прилегающей территории и объектам критической поддерживающей инфраструктуры», — сказал представитель ЗАЭС.

4 сентября ТАСС сообщил, что делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси прибыла в Запорожскую область.

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявляла, что обстановка на территории станции и Энергодара накануне приезда Гросси напряженная. По ее словам, в округе наблюдается высокая интенсивность обстрелов.

Ранее на ЗАЭС отключили высоковольтную линию энергоснабжения.

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