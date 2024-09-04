Запорожская АЭС ждет конкретных шагов от МАГАТЭ по предотвращению обстрелов

Запорожская АЭС ждет от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) конкретных шагов по предотвращению обстрелов со стороны украинских войск. Об этом заявил ТАСС представитель станции.

Основная задача сейчас — это обеспечение ядерной безопасности и защищенности электростанции, отметил он.

«Соответственно, мы ждем конкретных шагов, направленных на предотвращение ударов ВСУ как по Запорожской АЭС, так и по прилегающей территории и объектам критической поддерживающей инфраструктуры», — сказал представитель ЗАЭС.

4 сентября ТАСС сообщил, что делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси прибыла в Запорожскую область.

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявляла, что обстановка на территории станции и Энергодара накануне приезда Гросси напряженная. По ее словам, в округе наблюдается высокая интенсивность обстрелов.

Ранее на ЗАЭС отключили высоковольтную линию энергоснабжения.