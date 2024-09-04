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Орешкин проехался на такси и «много узнал» о губернаторе Приморского края

Замглавы АП Орешкин поделился впечатлением от поездки на такси по Владивостоку

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин проехался на такси класса «эконом» по Владивостоку и рассказал, что узнал много нового о властях Приморского края. Подробности сообщает ТАСС.

«Меня, слава богу, не узнают в такси. С таксистом можно еще хорошо поговорить. Я много узнал про губернатора, про то, чем занимается его жена, сыновья, про то, как город не развивается, что не сделано и так далее», — рассказал Орешкин.

Он пошутил, что с таким «благословением» от перевозчиков нужно достроить текущие объекты и начать реализацию новых, чтобы у таксистов всегда был новый повод для критики.

4 сентября во Владивосток с рабочим визитом прибыл президент РФ Владимир Путин. В ходе своей поездки российский лидер осмотрит площадку для строительства верфи для гражданских судов. Его сопровождают глава ВТБ и ОСК Андрей Костин, а также первый вице-премьер Денис Мантуров.

Ранее Песков анонсировал содержательное выступление Путина на ВЭФ-2024.

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