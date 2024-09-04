Во Владивостоке состоялась встреча Путина и заместителя председателя КНР

Президент РФ Владимир Путин встретился с заместителем председателя КНР Хань Чжэном во Владивостоке. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты рассказали, что переговоры состоялись на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Мероприятие проходит в период с 3 по 6 сентября.

«Я очень рад всех вас приветствовать во Владивостоке, в России», — сказал глава государства в начале беседы.

По данным агентства, во время разговора Путин обратил внимание китайского политика на активное развитие отношений Москвы и Пекина. Он подчеркнул, что взаимодействие между двумя странами достигло беспрецедентного уровня.

Как отметил президент, РФ и КНР придают большое значение межрегиональному сотрудничеству.

Также российский лидер добавил, что ждет китайского коллегу Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года. Более того, он предложил провести с председателем КНР двусторонние переговоры в рамках данного мероприятия.

3 сентября официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин анонсировала зарубежную поездку заместителя главы государства. Дипломат рассказала, что в период с 4 по 8 сентября Хань Чжэн посетит РФ и Монголию.

Ранее Путин передал дружеский привет Си Цзиньпину.