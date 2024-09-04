В МИД РФ предостерегли зарубежные СМИ от незаконного пребывания в стране

Пребывание иностранных журналистов на территории РФ без необходимых для этого документов является уголовно наказуемым деянием. Такое заявление в ходе брифинга с журналистами сделала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Напомню еще раз: незаконное пребывание сотрудников СМИ, как и любых других граждан на территории нашей страны без соответствующих оформленных документов является уголовно наказуемым деянием», — сказала дипломат.

Она добавила, что особенно тщательному анализу должно подлежать появление в стране зарубежных корреспондентов в сопровождении украинских солдат. В частности, таких журналистов надо проверять на соучастие в военных преступлениях.

По словам Захаровой, незаконным считается нахождение в РФ граждан других государств без российской визы. Что касается сотрудников СМИ, они также обязаны иметь при себе рабочие визы и получить аккредитацию для осуществления журналисткой деятельности на российской территории.

2 сентября в Курской области незаконно побывал корреспондент британского издания The Independent Аскольд Крушельницкий. Мужчина в сопровождении украинских бойцов посетил территории в районе города Суджа.

Ранее британская газета The Sun представила отчет о поездке своих операторов в Курскую область.