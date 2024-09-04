Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ предостерегли зарубежные СМИ от незаконного пребывания в стране

Захарова: незаконное нахождение зарубежных СМИ в РФ является уголовно наказуемым

close
Пресс-служба МИД РФ

Пребывание иностранных журналистов на территории РФ без необходимых для этого документов является уголовно наказуемым деянием. Такое заявление в ходе брифинга с журналистами сделала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Напомню еще раз: незаконное пребывание сотрудников СМИ, как и любых других граждан на территории нашей страны без соответствующих оформленных документов является уголовно наказуемым деянием», — сказала дипломат.

Она добавила, что особенно тщательному анализу должно подлежать появление в стране зарубежных корреспондентов в сопровождении украинских солдат. В частности, таких журналистов надо проверять на соучастие в военных преступлениях.

По словам Захаровой, незаконным считается нахождение в РФ граждан других государств без российской визы. Что касается сотрудников СМИ, они также обязаны иметь при себе рабочие визы и получить аккредитацию для осуществления журналисткой деятельности на российской территории.

2 сентября в Курской области незаконно побывал корреспондент британского издания The Independent Аскольд Крушельницкий. Мужчина в сопровождении украинских бойцов посетил территории в районе города Суджа.

Ранее британская газета The Sun представила отчет о поездке своих операторов в Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами