Россия считает частью гибридной войны учения НАТО в Финляндии

Учения НАТО в Финляндии являются частью гибридной войны против РФ, Москва отслеживает подобные действия и оценивает потенциальные риски. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума, передает ТАСС.

Российская сторона неоднократно предупреждала о рисках, возникающих в связи с началом «военного освоения НАТО территории Финляндии», сказала она на брифинге.

По ее словам, в результате этих учений создаются новые угрозы для безопасности, судоходства, ведения экономической деятельности для РФ на Крайнем Севере.

«Отслеживаем происходящее, оцениваем потенциальные риски. Наши военные делают соответствующие выводы», — заключила Захарова.

В апреле НАТО провело масштабные учения на финской территории. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что их задача — оказать военное давление на РФ.

В августе представитель МИД сообщила, что РФ рассматривает подготовку учений финских войск около границы РФ в контексте иных враждебных шагов со стороны Хельсинки.

Ранее Захарова призвала посла США в России прекратить врать.