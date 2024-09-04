Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия считает частью гибридной войны учения НАТО в Финляндии

Захарова: учения НАТО в Финляндии являются частью гибридной войны против РФ

close
Sergei Grits/AP

Учения НАТО в Финляндии являются частью гибридной войны против РФ, Москва отслеживает подобные действия и оценивает потенциальные риски. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума, передает ТАСС.

Российская сторона неоднократно предупреждала о рисках, возникающих в связи с началом «военного освоения НАТО территории Финляндии», сказала она на брифинге.

По ее словам, в результате этих учений создаются новые угрозы для безопасности, судоходства, ведения экономической деятельности для РФ на Крайнем Севере.

«Отслеживаем происходящее, оцениваем потенциальные риски. Наши военные делают соответствующие выводы», — заключила Захарова.

В апреле НАТО провело масштабные учения на финской территории. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что их задача — оказать военное давление на РФ.

В августе представитель МИД сообщила, что РФ рассматривает подготовку учений финских войск около границы РФ в контексте иных враждебных шагов со стороны Хельсинки.

Ранее Захарова призвала посла США в России прекратить врать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами