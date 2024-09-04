«Опоздал»: политолог о предложении Тайваня к КНР отобрать у РФ Дальний Восток

Тайвань безнадежно опоздал с попыткой разделить Россию и Китай. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал китаевед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков, комментируя призыв главы острова Лай Циндэ к КНР отобрать у РФ Дальний Восток.

Эксперт отметил, что Тайвань в данном случае пытается реализовать давнюю мечту США нанести России военное поражение чужими руками.

«Что касается Тайваня, то это уже давно 52-й штат США (если считать Украину 51-м штатом). Это абсолютно несубъектное образование, которым управляют обучавшиеся в США элиты», — сказал Котков.

Как заявил президент Тайваня, поскольку Китай считает остров частью своей территории, то Пекину следует отобрать у России Дальний Восток, который был утрачен по итогам заключения Айгунского договора между Российской Империей и Империей Цинь в 1858 году.

Комментируя заявление Лай Циндэ, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Россию и Китай не интересуют мнения маргинальных политиков, поскольку Москва и Пекин официально зафиксировали отказ от любых территориальных претензий.

Ранее британский журналист предложил Китаю напасть на Россию.